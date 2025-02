Monk: detectiveserie wordt in maart van Netflix verwijderd

De luchtige detectiveserie Monk verdwijnt binnenkort van Netflix: op zaterdag 15 maart worden de acht seizoenen uit het aanbod verwijderd. Dat bericht de website Filmvandaag.nl. Monk volgt de briljante maar excentrieke (privé)detective Adrian Monk, die een obsessieve-compulsieve stoornis heeft en lijdt aan meerdere fobieën. Na de dood van zijn vrouw veranderde hij in een kluizenaar, maar inmiddels staat hij de politie van San Francisco bij als consultant. Monk wordt gespeeld door Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel), die in totaal drie Emmy's won voor het drama. Bitty Schram (A League of Their Own) speelt in de eerste seizoenen zijn verpleegster Sharona Fleming (later vervangen door de door Traylor Howard gespeelde assistente Natalie Teeger) en Ted Levine (The Silence of the Lambs) is te zien als politiebaas Leland Stottlemeyer. Na het einde van de serie verscheen er in 2023 ook nog een Monk-televisiefilm getiteld Mr. Monk's Last Case.