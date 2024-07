Mocro Maffia: Taxi: film verschijnt in augustus bij Videoland

Mocro Maffia: Taxi is vanaf vrijdag 23 augustus te streamen bij Videoland. Nasrdin Dchar, die in Mocro Maffia te zien is als Potlood, maakt met de film zijn debuut als regisseur. In de spin-off bevindt Younes Al Saddiqi (Iliass Ojja), beter bekend als Taxi, zich in zijn thuisbasis Marokko, waar hij totaal geen controle heeft over zijn (gezins)leven. Zijn vrouw, Samira (Zineb Fallouk), heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. De spanning tussen Taxi en de familie van Samira loopt ondertussen steeds hoger op. Vooral Ashraf (Saïd Boumazoughe), de neef en compagnon van Samira, beschouwt Taxi als een te groot gevaar vanwege (nog niet ondertekende) verklaringen bij de Nederlandse politie. Om zijn leven te redden, begint Taxi aan een zeer gevaarlijke reis door het Atlasgebergte om een nieuwe drugslijn op te zetten tussen Noord-Afrika en Europa, waarbij hij te maken krijgt met een onverwachte partner en gewelddadige rivaliserende bendes.