Miss Scarlet: trailer voor vijfde seizoen van Miss Scarlet and the Duke

Miss Scarlet and the Duke keert volgend jaar terug naar televisie, maar wel in een iets andere vorm: de door Stuart Martin gespeelde William 'Duke' Wellington vertrok aan het einde van het vierde seizoen naar Amerika, en dus gaat de serie nu verder als simpelweg Miss Scarlet. In het vijfde seizoen gaat het uitstekend met het detectivebureau van Eliza Scarlet (Kate Phillips). Wat betreft haar privéleven gaat het iets moeizamer: terwijl The Duke inmiddels al enkele maanden in Amerika verblijft, komt ze voor een belangrijke beslissing te staan. Tom Durant Pritchard (This Is Going To Hurt) werd voor het nieuwe seizoen aan de cast toegevoegd als politie-inspecteur en voormalig soldaat Alexander Blake. Hij heeft zich voorgenomen om geen privédetectives aan politiezaken te laten werken, maar nadat ze elkaar in Londen treffen bij verschillende plaatsen delict ontstaat er toch wederzijds respect tussen hem en Eliza Scarlet. Het is nog niet bekend wanneer Miss Scarlet op de Nederlandse televisie van start zal gaan bij BBC First.