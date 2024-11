Miss Scarlet and the Duke: eerste blik op vijfde seizoen van Britse misdaadserie

Miss Scarlet and The Duke keert terug met een vijfde seizoen, maar de detectiveserie heeft onlangs een ingekorte titel gekregen en heet inmiddels officieel Miss Scarlet. Dat heeft alles te maken met het vertrek van Stuart Martin: de door hem gespeelde William 'Duke' Wellington is vertrokken naar Amerika. In het vijfde seizoen gaat het uitstekend met het detectivebureau van Eliza Scarlet (Kate Phillips), maar door het wegvallen van The Duke komt ze voor een belangrijke beslissing te staan. Inmiddels is er ook een nieuwe inspecteur aan de slag gegaan bij Schotland Yard en Scarlet zal een relatie met hem op moeten bouwen als ze toegang wil blijven hebben tot informatie van de politie. Die nieuwe politie-inspecteur is voormalig soldaat Alexander Blake en wordt gespeeld door Tom Durant Pritchard (This Is Going To Hurt). Het is nog niet bekend wanneer het vijfde seizoen op de Nederlandse televisie van start zal gaan bij BBC First.