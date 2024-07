Miss Night and Day S01E01: flauwe, futloze komediereeks Netflix , Serie , Recensie • 16-06-2024 • leestijd 2 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Een twintiger verandert overdag ineens in een vijftiger in vage Zuid-Koreaanse reeks die iets lijkt te willen zeggen over leeftijdsdiscriminatie op de banenmarkt in het Aziatische land.

Zoals veel Zuid-Koreaanse televisiedrama’s haakt Miss Night and Day in op een aantal nijpende thema’s uit het Aziatische land: de moordende concurrentie op de arbeidsmarkt, de klassenstrijd en de maatschappelijke machteloosheid. Actrice Jung Eun-ji speelt Lee Mi-jin, een twintiger die het tijdens sollicitaties telkens moet afleggen tegen mensen met meer ervaring óf mensen met een connectie binnen het bedrijf. Regisseur Lee Hyeong-min giet deze tragiek in komedievorm, met de typische geluidseffecten en bombastische muziek waarin vooral de matige(re) Zuid-Koreaanse televisieseries grossieren. Want ondanks alle tegenslagen moet er in Miss Night and Day (Najgwa Bami Dareun Geunyo) wél gelachen worden.

Het duurt in de eerste aflevering een imposante dertig minuten voordat de premisse van de serie wordt vrijgegeven. Door een gelukkige of ongelukkige samenkomst van omstandigheden, het is maar hoe je het ziet, verandert Lee overdag ineens in een vijftiger. Haar ouders herkennen haar niet meer, op straat ontaardt alles wat ze doet in een chaos. Maar: ze maakt met haar nieuwe uiterlijk, als een mens met veel levenservaring, wel meer kans op een goede baan. Zouden de makers hier, al is het op schaamteloze wijze, iets willen zeggen over leeftijdsdiscriminatie op de Zuid-Koreaanse banenmarkt?

Buiten kijf staat dat de transformatie die Lee doormaakt gewoonweg niet erg grappig is. Je hebt in die zin twee soorten Zuid-Koreaanse televisiedrama’s: de sfeervolle drama’s (zie bijvoorbeeld The Glory) en de flauwe komedies (zoals Doctor Slump). De eerstgenoemde categorie is eigenlijk veel interessanter, en leunt niet, zoals de komedies, op die keur aan clichés. Miss Night and Day wil hilarisch zijn, maar is uiteindelijk gewoon flauw.