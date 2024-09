Midsomer Murders: seizoen 24 start in september op VRT 1

In de eerste aflevering van het vierde seizoen leidt onenigheid over de erfenis van een overleden patriarch tot rivaliteit tussen zijn kinderen en zelfs moord.

Het 24ste seizoen van Midsomer Murders heeft een datum op de Belgische televisie: de reeks gaat vrijdag 27 september in première op VRT 1. De Britse misdaadserie is als sinds 1997 te zien op televisie en speelt zich af in het pittoreske graafschap waar de titel naar verwijst. De huidige seizoenen volgen detective John Barnaby (Neil Dudgeon) en zijn collega Jamie Winter (Nick Hendrix). De eerste aflevering van het 24ste seizoen draait om een familiegeschil: de rebelse Lucian Shirewell wil na de dood van zijn vader het landgoed van de familie omvormen tot een kunstenaarsgemeenschap, tot grote woede van zijn broer en zus. Als er een lijk opduikt wordt alles nog ingewikkelder, en wanneer zelfs Barnaby's eigen familie bij de zaak betrokken raakt loopt de spanning helemaal hoog op. Het 24ste seizoen bestaat uit vier afleveringen. Op dit moment kun je op NPO Plus kijken naar seizoen 15 t/m 23.