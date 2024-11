Meet Me Next Christmas: troostrijk, zoals een romantische kerstfilm betaamt Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Christina Milian schittert in solide komedie als een zelfverzekerde vrouw die in de opmaat naar kerst de ware liefde zoekt in New York.

Als je een stuiver zou krijgen voor elke keer dat een verliefdheid in een Amerikaanse romantische komedie ontstaat op een luchthaven, dan zou de fervent kijker van dit soort films vast een mooie auto kunnen kopen. Niettemin is dat wel hoe Meet Me Next Christmas begint. In de luxe lounge van de luchthaven van Chicago ontmoet Layla (Christina Milian), die op weg is naar haar lover in New York, een knappe vreemdeling (Kofi Siriboe). Ze raken aan de praat en sluiten een deal: mochten ze volgend jaar single zijn, dan spreken ze af bij het concert van popgroep Pentatonix in New York.

Uiteraard is Layla een jaar later vrijgezel en zijn de kaartjes voor het concert in kwestie uitverkocht. Gelukkig weet ze een service te vinden die, al is het tegen een hoge prijs, dit soort problemen oplost. Fixer Teddy (Devale Ellis) wordt op de zaak gezet. Wat volgt is een hectische tour door New York, waar zwarthandelaren de twee een pootje proberen te lichten. Uiteraard wordt Layla tijdens deze beproeving verliefd op Ellis’ personage. Ze komt gaandeweg meer over hem te weten en hij blijkt één en ander van haute cuisine te weten en bovenal een echte gentleman.

© Marni Grossman / Netflix

Regisseur Rusty Cundieff, die twee decennia eerder nog furore maakte met Chapelle’s Show (2003-2006), heeft evenwel niet veel nodig om de harten van de kijker te laten smelten. Zijn geheime wapen is simpelweg oud-popster Milian, die hij op haar charmantst in beeld brengt. Cundieff laat de kijker in ieder geval geloven, al is het voor ruim negentig minuten, dat de ware liefde bestaat.