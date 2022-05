Meer dan een kleur

Zowel Meulens als Ostiana ondervinden en ondervonden die cijfers aan den lijve. Ze zijn alle twee groot geworden in een realiteit die lang onderbelicht is gebleven en nog steeds doorwerkt. Ostiana: ‘Ik wil er niet elke keer over praten, maar het is heel ingrijpend als je van jongs af aan, in de jaren dat je identiteit zich vormt, wordt bekeken en bejegend als de “ander”, met wantrouwen. Het doet wat met je zelfbeeld, er niet mogen zijn. Dat de buurvrouwen in Amstelveen, die me toen ik zes was nog zo lief vonden – met die gele strikjes in mijn haar, ze voelden er nog even aan – later, toen ik zestien was, tegen de wand van de lift gingen staan met hun hand op hun tasje. Het waren dezelfde vrouwen die al die tijd bij mij in de flat woon- den. En ik was hetzelfde meisje. Mijn moeder was altijd buurt- moeder geweest en biebmoeder en ze had zich zo ingezet voor de buurt. En dat ik nog steeds in de Bijenkorf openlijk mijn handen uit mijn zakken houd en extra netjes praat – een bekende copingstrategie, overcompenseren, het ongemak van anderen uit de weg gaan. En dat ik bijna zeker weet dat een gekleurde voetballer, die zo beroemd is en zo rijk dat hij de halve Bijenkorf zou kunnen kopen, dat ook nog steeds onbewust doet: opzichtig laten zien dat je niets kwaads in de zin hebt. Het zit zo diep ingebakken, dat je het weer doorgeeft aan je kinderen. Niet te veel opvallen, meer dan bovengemiddeld je best doen, geef de mensen niets wat in je nadeel kan werken. Want er is al zoveel nadeel. Maar ik wil er meteen bij zeggen dat dit mijn verhaal is, van een gekleurde vrouw die opgroeide in Amstelveen, en dat deze themamaand over iedereen gaat die zijn bestaan heeft moeten bevechten.