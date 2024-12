Mary & George: serie met Julianne Moore op televisie te zien bij Canvas

Eerder dit jaar ging de miniserie Mary & George in première bij vod-dienst SkyShowtime, maar vanaf zondag 12 januari is de reeks tevens op de lineaire televisie te zien bij Canvas. Mary & George is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een groot schandaal binnen de Britse monarchie. Het drama speelt zich af in de zeventiende eeuw en volgt Mary Villiers (Julianne Moore, nu in de bioscoop te zien in The Room Next Door), die haar zoon George (Nicholas Galitzine uit The Idea of You) aanspoort om koning James (Tony Curran) te verleiden. Met achterbakse plannen en sluwe strategieën klimmen moeder en zoon naar de hoogste positie binnen het Britse hof, maar te midden van de decadentie en intriges dreigen hun ambities hun relatie te verscheuren. Nicola Walker (Unforgotten) en Trine Dyrholm (Face to Face) vertolken bijrollen. De serie is een adaptatie van het boek The King's Assassin, dat door D.C Moore (Killing Eve) voor tv werd bewerkt.