Martha: over een televisiekokkin die werd beschimpt en bezongen

De bekende entrepreneur laat niet het achterste van haar tong zien in verder interessant levensportret.

Documentairemaker R.J. Cutler (Billie Eilish: The World’s A Little Blurry) wist voordat hij aan zijn documentaire over entrepreneur Martha Stewart begon vast dat zo’n film niet uitsluitend een lofzang zou kunnen zijn op de vermaarde televisiekokkin. Stewart werd in 2004 veroordeeld vanwege het hinderen van een onderzoek naar aandelenhandel met voorkennis. Ook loog ze over haar betrokkenheid bij de zaak. Ze moest vijf maanden in de cel doorbrengen. In Martha doet ze tamelijk schimmig over deze episode uit haar leven. Over haar stukgelopen huwelijk met uitgever Andrew Stewart is ze evenmin openhartig.

Informatie over die relatieperikelen haalt Cutler uit intieme brieven die Stewart heeft vrijgegeven. Daaruit ontstaat het beeld van een casanova die er een keur aan affaires op nahoudt. Maar ook Stewart treft blaam: nota bene op hun huwelijksreis begin jaren zestig zoent ze in de grote kathedraal van Florence met een vreemde; later heeft ze nog minstens één heimelijke verhouding. Tijdens het interview dat Cutler met haar heeft wuift ze deze misstappen weg. Net zoals ze kritiek op haar stijl van leidinggeven (Stewart behandelt veel van haar personeel als oud vuil) weigert te incasseren. Toch wist ze haar carrière te revitaliseren na haar celstraf.

Bijzonder eigenlijk, hoe vergevingsgezind de televisiekijker is. Zo speelt Stewart zich in 2015 weer in de kijker met een spetterend optreden bij de Comedy Central Roast van Justin Bieber. De vrouw die living, het huiselijk leven, op de kaart zette als koopwaar, is dan weer helemaal terug. In die zin laat Martha zich omschrijven als een glas halfvol én halfleeg. Cutler laat het aan de kijker over om te kiezen. Ondergetekende kreeg een wrange bijsmaak. Maar in de film zijn ook genoeg wonderlijke dingen te zien. Stewart was ook één van de eerste succesvolle (en gewiekste) zakenvrouwen. Dat mag ook best benadrukt worden.