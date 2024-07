Lucky Hank: nieuwe serie met Bob Odenkirk verschijnt bij CANAL+

Na Breaking Bad (2008-2013) en Better Call Saul (2015-2022) keerde Bob Odenkirk (Nobody) vorig jaar terug op tv in Lucky Hank: het komische drama is hier vanaf maandag 5 augustus te streamen bij CANAL+. De serie draait om de gedesillusioneerde professor Hank Devereaux (Odenkirk), die steeds meer gebukt gaat onder zijn levenskeuzes. Devereux is de voorzitter van de afdeling Engels op een tweederangs universiteit, terwijl zijn vrouw (Mireille Enos uit The Killing) hem niet meer kan uitstaan. Ook kampt hij met gezondheidsproblemen en heeft hij een erg moeizame relatie met zijn vader (Tom Bower). Lucky Hank is een bewerking van het boek Straight Man van Richard Russo (Empire Falls). De dramaserie werd ontwikkeld door Paul Lieberstein (The Office) en Aaron Zelman (Damages). Peter Farrelly (Green Book) regisseerde de eerste twee afleveringen.