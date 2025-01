Lovers Anonymous S01E01: bestaat de ware liefde nog? Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een Turkse wetenschapper heeft zijn vertrouwen in de liefde verloren en helpt zijn patiënten bij het verwerken van hun liefdesverdriet in absurdistische komediereeks.

Wetenschapper en liefdesexpert Cem (Halit Ergenç) deelt in de voice-over in de openingsscène van Lovers Anonymous (Adsiz Asiklar) zijn gedachten over hedendaagse liefde. ‘Degene die naast je zit in de metro kan je nieuwe liefde zijn. Of misschien wel je nieuwe connectie op Instagram.’ Deze bespiegelingen zijn cynisch, want Cem gelooft niet echt in de liefde; hij heeft zelfs een ziekenhuis opgericht dat liefdesverdriet behandelt. Ergens in de eerste aflevering komt een soort zwendelaar voorbij die voor een publiek teksten van Cem voordraagt waarin de positieve kanten van eenzaamheid worden gepredikt.

Eenzaamheid is genieten van een ongekende vrijheid. Sowieso heeft Cem er een handje van om als een soort breekijzer in relaties te fungeren. Zo is te zien hoe hij een jong stel dat kibbelt over geld binnen enkele momenten analyseert, waarna hij de vrouw aanspreekt: verlaat hem, hij zal altijd een krent blijven. Overigens opereert de hoofdpersoon in het geniep. Hij is de echte Cem, maar hij heeft een meer mediagenieke dubbelganger, een acteur, ingehuurd die hem voor de buitenwacht speelt. Zodat hij zich vooral kan focussen op zijn ‘wetenschap’. Totdat hij wordt ontmaskerd en een vrouw die wel de liefde wil vieren in zijn leven verschijnt.

Negatieve krachten hebben positieve krachten nodig om te knetteren. En de positieve kracht in Lovers Anonymous is psycholoog Hazal (Funda Eryigit). Zij wordt in Cems leven gekatapulteerd, om zijn vastgeroeste scepsis weg te nemen – dat is nogal evident. Terwijl Cem voor zijn patiënten parfums maakt die ervoor zorgen dat ze de geur van hun grote liefde niet meer herkennen, gelooft Hazal juist in het lot; in hoe twee mensen elkaar toevallig kunnen ontmoeten. Deze formule, over een man die zijn vertrouwen heeft verloren in l’amour, is al vaker verbeeld. Showrunner Basar Basaran giet dit alles echter in een fris absurdistisch jasje.

Zijn scenario moet het hebben van herkenbaarheid: ja, na een relatie wil je helemaal niets; de liefde uit je leven bannen. Maar Hazal laat zien dat verlangens ook kunnen groeien, en dat je die verlangens soms niet langer meer kunt negeren. Klinkt cliché, maar Basaran geeft hier een humoristische draai aan.