Longlist Sonja Barend Award 2023

Wie wordt de opvolger van Mariëlle Tweebeeke, de winnaar van de Sonja Barend Award vorig jaar, voor haar gesprek met president Volodymyr Zelensky?

Negen tv-interviewers maken kans op de Sonja Barend Award 2023, VARAgids’ vakprijs voor het beste televisie-interview van het jaar. De longlist met negen interviews is samengesteld door de kernjury van dit jaar: Yasmina Aboutaleb (tv-recensent de Volkskrant), Maaike Bos (tv-recensent Trouw), Rinskje Koelewijn (tv-recensent NRC) en Johan Reijnen (eindredacteur VARAgids).

Eva Jinek

met Camille van Gestel in Jinek, 16 september 2022

De compagnon van Sywert van Lienden, de man van de omstreden mondkapjesdeal, is te gast bij Eva Jinek. Camille van Gestel wijdt de commotie rond de deal vooral aan een gebrekkige communicatie. Van Gestel gaat voorbij aan de vele miljoenen die ze met het project in eigen zak hebben gestoken. Jinek weet goed de dunne lijntjes te bewandelen van het kritisch ondervragen zonder dat haar gesprekspartner dichtklapt. Ze is goed voorbereid en voert een gedegen opgebouwd gesprek: ‘Het is een heel traject geweest waarin je beter had communiceren, maar ook andere keuzes had kunnen maken. Je bent niet verplicht een hufter te zijn, die over de rug van de zorg een deal sluit. Je kan altijd zeggen: dit wil ik niet, tot hier en niet verder.’

Van Gestel voelt zich gehoord en kan z’n zijpaadjes bewandelen, maar Jinek gaat alle piketpaaltjes langs die ze zorgvuldig heeft geplaatst. Langzaam maar trefzeker loopt hij in de val van en voelt hij dat-ie fout zat. De juiste openingsvraag ook: ‘Hoe leef je nu?’

Khalid Kasem

met Derk Bolt in Khalid & Sophie, 12 oktober 2022

Hoewel Derk Bolt voor zichzelf besloten heeft te zwijgen over de rel die is ontstaan rond Spoorloos over twee mensen uit Colombia die waren gekoppeld aan de verkeerde familie, besluit hij toch aan te schuiven bij Khalid & Sophie. Zijn verdediging dat er fouten gemaakt kunnen worden en dat hij er zelf ook allemaal niets aan kon doen, helpen hem niet. Tafelgast Wouke van Scherrenburgoppert nog dat Bolt wel iets meer empathie kan tonen met de slachtoffers. Khalid Kasem toont in deze krachtmeting op rustige toon, dat Bolt zich onvoldoende realiseert wat de fout teweeg heeft gebracht. Eigenlijk is dit gesprek ook een steun in de rug voor Bolt om door te gaan met dit iconisch programma en óók dat is een verdienste van Kasem.

Pieter Jan Hagens

met Henk Kamp in Buitenhof, 23 oktober 2022

Oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de gasboringen in Groningen tussen 2012 en 2017 wordt door Pieter Jan Hagens aan de tand gevoeld over het feit dat de overheid door bleef gaan met de gaswinning terwijl de omvang van de schade aan huizen in de regio inmiddels rampzalig waren. Kamp beroept zich op lopende onderzoeken die hij af wilde wachten, terwijl al duidelijk was dat er bijna driemaal zoveel gas werd gewonnen als nodig. Of Kamp zich realiseert dat de signalen uit de maatschappij al op donkerrood stonden? Kamp: ‘Die boosheid en onrust waren niet alleen verklaarbaar maar ook heel logisch. Mensen hebben alle recht om zo te zijn. Alleen heeft de optelsom van het wantrouwen, de boosheid en het niet samenwerken van overheden het realiseren van oplossingen bemoeilijkt.’ Hagens heeft dit gesprek heel goed voorbereid en slaat Kamp onder meer met die cijfers om de oren. De ogenschijnlijk bescheiden Hagens legt Kamp, een man die voor elke journalist als een uitdaging geldt, stap voor stap met de feiten het vuur na aan de schenen.

Cornald Maas

met Frédérique Spigt in Volle zalen, 1 november 2022

Prachtig gesprek met Spigt die openlijk spreekt over haar carrière en haar tijdens corona ontwikkelde kunstenaarsbestaan. Ook het oorlogstrauma van haar moeder, die in een Japans interneringskamp had gezeten, komt ter sprake. Spigt vertelt hoe dat trauma van invloed is geweest op haar latere opvoeding en over haar worsteling daarmee. Maas laat de daardoor ontstane emoties die Spigt nog parten spelen aan bod komen, zonder dat hij naar de onnodige details op zoek gaat. Als kijker bedenk je die er wel bij. Een gesprek met emoties maar ook een met optimisme.

Carrie ten Napel

met moeders over dochters en euthanasie in Op1, 25 januari 2023

Ellen, Mirjam en Bianca praten in Op1 over de euthanasie van hun dochters. Een intens gesprek over een intens onderwerp. Carrie ten Napel heeft dat goed onder controle met de juiste toon en op een adequate manier afgepeld. Ze laat de moeders uitgebreid hun verhaal doen als goede vriendin.Ellen: ‘Doordat ze wist dat ze mocht gaan, ontstond er bij haar rust en hebben we met elkaar nog hele fijne weken gehad.’ Mirjam over het warme afscheid: ‘Als je echt niet meer kunt, dan wil ik liever je hand vasthouden dan dat je het alleen moet doen.’ En Bianca’: ‘Ze heeft zo veel jaar gestreden, ze was zo moe. Ze wilde zo graag gaan. Als je onvoorwaardelijk van je kind houdt, gun je haar die rust.’Ten Napel voert een gesprek met moeders over slechts één hoofdvraag: hoe kun je meegaan in de beslissing van je dochter. Die vraag én de antwoorden kwamen prachtig voor het voetlicht.

Kefah Allush

met Bridget Maasland in De kist, 26 februari 2023

Kefah Allush weet een totaal andere kant van Maasland te laten zien dan die we kennen en dat is zijn verdienste, zo geeft Maasland zelf ook aan in het gesprek. ‘Het komt altijd goed, en als het dat niet komt, dan is het nog niet het einde’, schrijft Bridget Maasland op de grafkist als vast onderdeel De kist. Hoe zwaar het gesprek ook is, ze wilde eindigen met een lach. Het gesprek toont vanaf het begin een kwetsbare Maasland, die aangeeft het leven soms een worsteling te vinden en dan het liefst te willen vluchten. ‘De enige manier om uit de donkerte te komen, is door te vluchten naar het licht.’ Allush schuwt de emoties nooit en doet ogenschijnlijk elke keer hetzelfde trucje, maar het is de kracht van het programma. Oprechte en soms verrassende vragen – ‘Ben je een liefdevolle vrouw?’ – en met antwoorden van hetzelfde kaliber.

Rutger Castricum

met o.a. Ben van der Kooi in Rutger en de nationalisten, 9 mei 2023

Castricum heeft zich sterk ontwikkeld als interviewer. Hij stelt open en doeltreffende vragen inde reportageserie met nationalisten uit Nederland en Vlaanderen. Zoals de voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie die sympathie toont voor de leus White livesmatter welke als projectie werd getoond op de Erasmusbrug in Rotterdam. En een SGP’er die zichzelf liever ‘vaderlandslievend’ dan nationalist noemt en zich beklaagt over de diversiteit in Amsterdam: ‘Het hoort hier gewoon Nederlands te zijn.’ Castricum spreekt ook met een man die betrokken is bij een besloten chatgroep waar Hitlerpropaganda aan de orde van de dag is. Castricum maakt mede dankzij een goed gekozen selectie van geïnterviewden de reikwijdte en denkwereld van nationalisten in deze serie inzichtelijk, toont tegelijk de leegte én het gevaar en laat het oordeel aan de kijker.

Mariëlle Tweebeeke

met Pieter Omtzigt in Nieuwsuur, 21 augustus 2023

Waar alle andere nieuwsprogramma’s en talkshows hem bovenaan het lijstje hadden staan, kiest Pieter Omtzigt voor Nieuwsuurom zijn plannen voor de nieuw opgerichte partij Nieuw Sociaal Contract uit te leggen. Het wordt een gesprek met een hoge informatiedichtheid. Het zal een kwestie van lange adem zijn, zo legt Omtzigt uit aan Mariëlle Tweebeeke, om de ambities van de twee dagen eerder opgerichte partij uit te voeren. Tweebeeke, die merkbaar geïnvesteerd heeft in het gesprek, stelt kritische vragen en is op haar best in dit zakelijke en stevige interview met de voormalige CDA-politicus in een klimaat dat niet echt rijp is voor kritiek op het moedige en ijverige Kamerlid.

Sven Kockelmann en Tijs van den Brink

met Mona Keijzer en Caroline van der Plas in Op1, 1 september 2023

Waar Pieter Omtzigt twee weken eerder koos voor Nieuwsuurschuift BBB-leider Caroline van der Plas aan bij Sven Kockelmann en Tijs van den Brink om haar ‘kandidaat-premier’ Mona Keijzer te introduceren. Het wordt een scherp gesprek van twee mannen met veel ervaring en die elkaar duidelijk gevonden hebben, hoewel Van der Plas ze op hun huiselijkheid soms weet aan te pakken. Het is de verdienste van de interviewers dat duidelijk wordt dat het duo Keijzer-Van der Plas nog aan elkaar moet wennen en Keijzer het partijprogramma nog niet helemaal in haar vingers heeft.