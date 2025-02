Lockerbie: A Search for Truth S01E01-02: Colin Firth als gemeenschappelijk vaderfiguur SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Firth speelt in meeslepend drama Jim Swire, de arts die vanaf eind jaren tachtig zoekt naar de daders van de aanslag bij Lockerbie.

Lockerbie: A Search for Truth speelt zich af eind jaren tachtig, wanneer huisartsen zoals Jim Swire (Colin Firth) nog, meer dan nu, worden beschouwd als bastions van de samenleving. Swire oogt als een soort gemeenschappelijk vaderfiguur. Je zou hetzelfde kunnen zeggen van Colin Firth, voor wie de rol van Swire op het lijf geschreven is – hij etaleert zich in de serie als een soort vader des vaderlands.

Flora (Rosanna Adams), een dochter van Swire, komt op 21 december 1988 net als 258 andere passagiers om bij de terroristische aanslag op Pan Am Flight 103 - een vlucht die onderweg was naar New York. De brokstukken komen neer bij het Schotse Lockerbie en maken nog eens elf slachtoffers.

© SkyShowtime

Swire, op wiens boek de serie gebaseerd is, bijt zich als een pitbull vast in dit dossier. In de eerste aflevering is te zien hoe hij zonder toestemming de ijshockeyhal van Lockerbie betreedt, waar alle stoffelijke overschotten tijdelijk zijn ondergebracht. Hij wil Flora zien. Flora fungeert vanaf dat moment als de katalysator voor Swire’s strijd om de onderste steen boven te krijgen. Hij is niet per se uitsluitend geïnteresseerd in wie de daders zijn, maar vooral in hoe dit kon gebeuren. Zo bleek destijds dat een lading explosieven in het ruim van het vliegtuig was geplaatst.

© SkyShowtime

Waar Lockerbie: A Search for Truth zich in de eerste aflevering focust op de nietsvermoedende slachtoffers die net voor de kerst uit de lucht werden geschoten, wordt later in de serie de nadruk gelegd op Swire’s escapades. Zo belandt hij in Libië, op audiëntie bij Muammar Gaddafi: de dictator van Libië die door veiligheidsdiensten wordt aangemerkt als de opdrachtgever van de aanslag. Die scènes ogen tamelijk gekunsteld. Maar misschien komt dat wel omdat Swire niet had kunnen vermoeden dat hij ooit, omringd door soldaten en tanks, de hand van Gaddafi zou schudden.

© SkyShowtime

Lockerbie: A Search for Truth is ook een hervertelling van een onwerkelijk verhaal. Waarin vooral opvalt hoezeer de Britse overheid de aanslag onder het tapijt wilde vegen.