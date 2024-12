Liaison S01E01: twee topacteurs tegenover elkaar Apple TV+ , Serie , Recensie • 24-02-2023 • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

Vincent Cassel en Eva Green zijn aan elkaar gewaagd in spannende spionnenthriller over Syrische hackers.

Foto credits: Apple TV+

Acteurs Vincent Cassel en Eva Green in een Europese coproductie van Apple TV+? Klinkt als een gedroomd duo. De eerste aflevering van Liaison stelt dan ook geenszins teleur. Het verhaal draait om Alison Rowdy (Green) en Gabriel (Cassel). Zij doet vaak klussen voor Britse geheime diensten; hij werkt als een huurling die smerige klusjes doet voor overheden. Ze komen opnieuw op elkaars pad als het Gabriel niet lukt om twee Syrische hackers, die zich tegen het regime van president Assad hebben gekeerd, het land uit te krijgen en te dirigeren naar Frankrijk.

Ondertussen constateert Rowdy eigenaardigheden in Londen: zo lijkt het dat een dam, die normaliter bij hoog water wordt ingeschakeld, is gehackt. Een gevaarlijk teken: haar baas stelt dat als de criminelen of terroristen tot zulke daden in staat zijn, dat Groot-Brittannië in essentie weerloos is. Niettemin stuit Rowdy op scepsis van haar collega’s terwijl Gabriel de hackers, die intussen in Londen zijn beland, achternazit. Al snel plant showrunner Virginie Brac een zaadje in het hoofd van de kijker: kennen Rodwy en Gabriel elkaar misschien? Dat wordt tegen het einde van de pilotaflevering bevestigd.

Niet erg handig, want ze blijken elkaars concurrenten. Of misschien wel elkaars vijanden. Hoewel gesuggereerd wordt dat ze ooit een romantische relatie hadden. Saillant is dat Green al eens in een Bond-film speelde ( Casino Royale , 2006); terwijl Cassel al eens in de huid kroop van een bad guy in de heist-film Ocean’s Twelve (2004). Het is in die zin niet zo vreemd dat ze elkaar op dit actietoneel tegenkomen. Het valt alleen te hopen dat Liaison niet in de welbekende vallen trapt, door ook de rest van het seizoen te streven naar innovatieve verhaallijnen.

Liaison S01, vanaf 24 februari 2023 wekelijks bij Apple TV+