Lethally Blonde S01E01-02: smeuïge late-night-tv

© Investigation Discovery

Portretreeks haakt in op jonge al dan niet blonde beroemdheden met wie het slecht afloopt.

Voormalig Playboymodel Holly Madison presenteert deze serie over blonde beroemdheden met wie het slecht afliep. Ze manifesteert zich al vanaf de eerste aflevering als ervaringsdeskundige, want de eerste twee afleveringen draaien om jonge Amerikanen die net als Madison op een gegeven moment schaars gekleed of naakt beginnen te poseren voor tijdschriften.

In de eerste aflevering staat influencer Courtney Clenney centraal. In 2022 wordt ze opgepakt omdat ze verdacht wordt van de moord op haar partner Chris. De aflevering begint met het tonen van camerabeelden van politieagenten die Clenneys appartement in Miami betreden en daar een bloedbad aantreffen. Eerst denken ze nog dat het haar bloed is; een rechercheur heeft het zelfs nogal viezig over ‘een prachtige blonde meid’ die op de vloer ligt. Maar Clenney is springlevend, haar partner is morsdood. Aan de hand van de jeugd van de influencer proberen de makers bij monde van Madison verklaringen te zoeken voor deze tragedie.

Clenney is van jongs af aan gefascineerd door bling, door authentieke kleding. Al snel begint ze voor fotografen te poseren. Ze gaat telkens een stapje verder, begint op een gegeven moment een OnlyFans-pagina en besluit daarna zelfs voor de camera seks met Chris te hebben. Madison legt uit dat Clenney eerst nog controle uitoefent op de wijze waarop ze wil dat mensen haar zien, via haar eigen socials. Zodra het nieuws over haar arrestatie bekend wordt, draaien de rollen om en gaat Clenney viral, in negatieve zin.

In die zin proberen de makers van Lethally Blonde, ook in de tweede aflevering die draait om een jonge man die homoporno begint te maken in Los Angeles, de relatie te laten zien tussen beroemdheid, inhaligheid, lust en de media. Deze serie zegt over die verbanden overigens niets nieuws en is vooral smeuïge late-night-televisie.