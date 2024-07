Law & Order: seizoen 23 gaat in juli van start bij SkyShowtime

Sam Waterston, die in 1994 voor het eerst te zien was in een aflevering van Law & Order, geeft ook dit seizoen gestalte aan officier van justitie Jack McCoy.

Het 23ste seizoen van Law & Order verschijnt binnenkort bij SkyShowtime. De eerste vier episodes zijn vanaf vrijdag 5 juli te streamen en vervolgens verschijnen er elke week nieuwe afleveringen. Law & Order is al sinds het begin van de jaren negentig op televisie te zien, waarbij de serie in 2010 ten einde kwam en vervolgens in 2021 weer werd hervat. Het drama speelt zich af in New York en draait zowel om het werk van de agenten op straat als het werk van het Openbaar Ministerie in de rechtbank. In de cast zien we Sam Waterston als officier van justitie Jack McCoy, Hugh Dancy als eerste hulpofficier van justitie Nolan Price, Camryn Manheim als inspecteur Kate Dixon, Odelya Halevi als hulpofficier van justitie Samantha Maroun, Mehcad Brooks als rechercheur Jalen Shaw en Reid Scott als de nieuwe rechercheur Vincent Reily. Het 23ste seizoen van Law & Order bestaat uit dertien afleveringen. De serie kreeg ook een aantal spin-off's, waarvan het nog altijd lopende Law & Order: Special Victims Unit de bekendste is.