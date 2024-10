Last Night at Tremore Beach S01E01: vakkundig in nevelen gehulde slowburner Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een Spaanse pianist begint rare dingen te zien op een omineus eiland, in reeks van bekende maker van vernuftige psychologische thrillers.

De getalenteerde pianist Alex De La Fuente (Javier Rey) komt na een aantal tegenslagen zijn geluk beproeven op het Spaanse eiland Tremore, gelegen in de middle of nowhere. Daar probeert hij, te midden van de leegte en het natuurlijk geweld, nieuwe inspiratie op te doen. Maar er gebeuren ook al snel omineuze dingen. Zoals in de openingsscène van de eerste aflevering: Alex zit midden in de nacht in een donkere woonkamer achter zijn piano en herhaalt een noot, totdat twee van zijn vingers breken. Het is een scène die kenmerkend is voor de psychologische thrillers van filmmaker Oriol Paulo (El Cuerpo, 2012).

In het werk van Paulo is vaak niets wat het lijkt. En ook ten aanzien van Alex rijst al snel de vraag: lijdt hij aan waanbeelden? Als hij op een gegeven moment tijdens een onstuimige storm wordt geraakt door een bliksemschicht, begint hij nog meer stemmen te horen en onheilstekens te zien. Zo hoort hij zijn gelegenheidspartner Judy (Ana Polvorosa), met wie hij af en toe het bed deelt, ook als ze er niet is. Verder wordt het eiland bewoond door een echtpaar (Guillermo Toledo en Pilar Castro) dat af en toe bij Alex poolshoogte komt nemen.

© Lander Larrañaga / Netflix

Op basis van de eerste aflevering kan je nog niet stellen waar Paulo precies naartoe wil. Hoewel in het boek dat hij verfilmde, La última noche en Tremore Beach van Mikel Santiago uit 2014, de antwoorden op Paulo’s vernuftige dilemma's waarschijnlijk al besloten zitten. Niettemin is het fijn dat Last Night at Tremore Beach zich in eerste instantie laat omschrijven als een tamelijk abstracte, in nevelen gehulde slowburner. Gelardeerd met de rijke composities van componist Fernando Velázquez, die de serie een elan geven dat doet denken aan het werk van Alfred Hitchcock.