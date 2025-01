La Casa de Papel-maskers onder vuur

De erfgenamen van Dali zien de enorm populaire maskers als een inbreuk op diens portretrecht.

Het Spaanse La Casa de Papel is momenteel de best bekeken niet-Engelstalige tv-serie op Netflix. Ook de door Salvador Dali geïnspireerde maskers, die in de serie gedragen worden door de bankrovers, worden enorm goed verkocht. De Dali Foundation, de organisatie die de nalatenschap van de kunstenaar beheert, is daar echter niet blij mee. Zij vinden dat er sprake is van inbreuk op het portretrecht van Dali. In de Spaanse krant El País ontkent de producent van La Casa de Papel niet dat de maskers Dali - volgens hem werd er destijds gekozen tussen Dali en Don Quichot - voor moeten stellen. Toch is er volgens hem geen sprake van inbreuk op het portretrecht: 'Het is slechts een karikatuur van Dali en volgens onze juristen was het daarom niet nodig om toestemming te vragen.'