Koninklijke kraamkamer

30-11-2021

Door Annemart van Rhee

Royaltyverslaggevers blikken terug op de dag dat prinses Amalia geboren werd. ‘Het was één grote goednieuwsshow.’

Steenkoud was het die zondag. Met een gevoelstemperatuur ruim vijf graden onder nul. Daarom waren de meegebrachte flessen oranjebitter en felgekleurde Unox-mutsen multifunctioneel. Om de geboorte van prinses Amalia te vieren. Maar ook om de blauwbekkende Oranje-fans bij het Bronovo ziekenhuis te verwarmen.

Want sommigen stonden er al vanaf tien uur ’s ochtends. Toen bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst bij monde van Eef Brouwers de geruchten dat de koninklijke bevalling aanstaande was: om tien minuten over negen braken de vliezen van prinses Máxima. En door die mededeling werd tegelijkertijd een heus mediacircus ontketend.

Met als epicentrum de parkeerplaats van het ziekenhuis, herinnert Jan Hoedeman, destijds royaltyjournalist van de Volkskrant en voorzitter van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis (VVKH), zich. ‘Een behoorlijk surrealistische situatie. Ik had nog nooit staan posten voor een baby. Stond ik daar ineens met vele tientallen collega’s naar boven te koekeloeren of we een glimp van wie of wat dan ook zouden kunnen opvangen. De stemming was dan ook behoorlijk giebelig. Op de vijfde verdieping speelde het zich allemaal af.’

Urenlang was er helemaal niets te zien behalve de gevel zelf, weet VS-correspondent Erik Mouthaan, die in die periode het Koninklijk Huis voor RTL Nieuws volgde: ‘We waren er met de satellietwagen en hebben behoorlijk wat deur- en raamshots bij de hoofdingang van het Bronovo gemaakt. Maar het was belangrijk erbij te zijn. De geboorte van de troonopvolger is nieuwswaardig. Niet alleen op het persoonlijke vlak interessant, die gebeurtenis heeft ook grondwettelijke consequenties voor de monarchie.’

Toen die ochtend toch nog onverwacht het bevallingssein van de redactie kwam, gooide hij direct extra kleding achterin zijn auto, net als een paar mueslirepen: ‘Je weet maar nooit hoe lang zo’n eerste geboorte gaat duren. Uiteindelijk kwam het nieuws om vijf uur ’s middags. Maar ik heb geen moment het idee gehad dat het wachten, wachten, wachten was.’ Dat kwam volgens hem omdat hij continu rechtstreekse updates gaf via Life & cooking, de urenlange zondagshow van Carlo Boszhard en Irene Moors op RTL 4. Hoogtepunten: de aankomst bij Bronovo om 17.15 uur van een luid toegejuichte, enigszins gegeneerde en tevens trotse koningin Beatrix en haar vertrek ruim een half uur later. Mouthaans persoonlijke triomf: ‘Door een betrouwbare tipgever wist ik twintig minuten eerder dan de NOS dat het om een meisje ging. Spannend en leuk om te melden. Maar ja: vijftig procent kans dat je goed zit.’

