Knuckles S01E01: goede casting en gedurfde humor

Televisie-spin-off van filmfranchise die draait om het rode maatje van Sonic the Hedgehog, vertolkt door Idris Elba, is verrassend grappig.

Voor liefhebbers van de Sonic-filmfranchise die niet kunnen wachten op Sonic the Hedgehog 3 is er nu Knuckles, een televisie-spin-off die draait om de plechtstatige rode alien, gespeeld door Idris Elba. De serie speelt zich af tussen Sonic the Hedgehog 2 en de eerstgenoemde film en draait om de wijze waarop Knuckles (Elba) een minkukel (Adam Pally vertolkt Wade Whipple, een bowlingspeler en sheriff) helpt om een echte Echidna-krijger te worden. Ondertussen wordt ‘de rode barbaar’ op de hielen gezeten door een oud-discipel van doctor Robotnik: The Buyer (Rory McCann uit Game of Thrones is geknipt voor deze rol).