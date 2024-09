Knokke Off: Vlaamse dramaserie gaat in oktober van start op VRT 1

Het drama over de levens van rijke tieners in het Vlaamse badplaatsje Knokke krijgt ook een vervolg dat later dit jaar op televisie zal debuteren.

Het Vlaams-Nederlandse drama Knokke Off is vanaf woensdag 2 oktober te zien op VRT 1. Knokke Off volgt een aantal twintigers die een ogenschijnlijk onbezonnen zomer beleven in de weelderige badplaats Knokke. Onder druk van de hoge verwachtingen van hun ouders dreigen ze zichzelf echter te verliezen in luxe en feesten. In de eerste aflevering arriveren Daan (Eliyha Altena) en zijn moeder Melissa (Anna Drijver) in Knokke op de camping om daar de zomer te spenderen. Daan maakt al snel kennis met Alex (Willem De Schryver) en zijn vriendin Louise (Pommelien Thijs), waarna er de nodige complicaties ontstaan. Overigens wordt er momenteel door Netflix en de VRT gewerkt aan nog een tweede seizoen van Knokke Off. Netflix heeft nog niet aangegeven wanneer de nieuwe reeks online beschikbaar komt, maar de VRT liet eerder weten dat seizoen twee nog voor het einde van dit jaar op televisie zal debuteren.