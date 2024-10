Knokke Off: datum en trailer voor tweede seizoen van Vlaamse Netflix-serie

Het tweede seizoen van Knokke Off is vanaf vrijdag 31 januari te zien op Netflix, dat vandaag de officiële trailer naar buiten bracht. Het Belgische coming-of-age-drama volgt een aantal tieners in het Vlaamse badplaatsje Knokke. In het tweede seizoen volgen we Louise (Pommelien Thijs), Daan (Eliyha Altena) en Alex (Willem De Schryver) in hun streven naar liefde en geluk. Zal Louise kiezen voor de vriendelijke en kunstzinnige Daan, of gaat ze toch voor Alex, de extraverte zoon van een miljonair? Weten de jongeren uiteindelijk te ontsnappen aan de corrupte wereld waarin ze zijn opgegroeid? Uiteraard zijn er ook nieuwkomers in Knokke, zoals de meedogenloze Bonamie (de oma van Alex) die wat zaken recht wil trekken. Overigens is Knokke Off een coproductie van Netflix en de VRT. Daardoor zal de Vlaamse serie later dit jaar, voordat hij in januari op Netflix verschijnt, eerst te zien zijn op de Belgische televisie, hoewel hij daar nog geen premièredatum heeft.