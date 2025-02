Kijktips voor het weekend: Borgen, The Handmaid's Tale en Marriage Story

Verder worden vandaag ook Fuller House (Netflix) en The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) hervat.

Marriage Story (vrijdag 06/12, Netflix) Tragikomische film van schrijver en regisseur Noah Baumbach (The Squid and the Whale) over de slopende echtscheiding tussen Adam Driver en Scarlett Johansson. Lees de recensie

Astronomy Club (vrijdag 06/12, Netflix) Na I Think You Should Leave kwam er een tweede show met bizarre sketches naar Netflix. Deze is afkomstig van de Upright Citizens Brigade en producent Kenya Barris (Black-ish). Lees de recensie

The Chosen One S02 (vrijdag 06/12, Netflix) Braziliaanse thrillerserie over drie artsen die een vaccin naar een afgelegen plaatsje willen brengen, alwaar ze stuiten op een mysterieuze sekte van een vreemde gebedsgenezer.

The Confession Killer (vrijdag 06/12, Netflix) Documentaireserie uit het true-crime-genre. Henry Lee Lucas claimde ooit verantwoordelijk te zijn voor honderden onopgeloste moorden. Was dat echt waar?

Fuller House S05 (vrijdag 06/12, Netflix) Doorstart van de sitcom Full House, waarin na DJ en Kimmy nu ook Stephanie moeder is geworden. Eerste helft van het laatste seizoen, tweede helft volgt in 2020. Bekijk de trailer

Three Days of Christmas (vrijdag 06/12, Netflix) Spaanse dramaserie die zich afspeelt in verschillende tijdsperioden en telkens vier zussen volgt op eerste kerstdag. De Duitse versie Zeit der Geheimnisse is ook te zien. Lees de recensie

Triad Princess (vrijdag 06/12, Netflix) Romantische serie uit Taiwan over de onbesuisde dochter van een grote gangsterbaas, die aan de slag gaat als de bodyguard van een lokale tv-ster en vervolgens de liefde ontdekt. Lees de recensie

Virgin River (vrijdag 06/12, Netflix) Romantische dramaserie met Alexandra Breckenridge (Dirt) als een verpleegster uit Los Angeles die ergens anders een nieuwe start wil gaan maken, maar stuit op een grote verrassing. Lees de recensie

The Handmaid's Tale (vrijdag 06/12, Ziggo) Boekverfilming met Elizabeth Moss, over een dystopie waarin vrouwen geen rechten hebben. Eerste twee van de tot nu toe drie seizoenen zijn beschikbaar. Lees de recensie

Borgen S02 (vrijdag 06/12, NPO Start Plus) Deense dramaserie over Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), die inmiddels een paar jaar premier is en de Deense troepen in Afghanistan een bezoek brengt. Lees de recensie

The Marvelous Mrs. Maisel S03 (vrijdag 06/12, Amazon) Komisch drama van de maker van Gilmore Girls, met Rachel Brosnahan als comédienne in de jaren vijftig, die nu de wereld over mag toeren. Lees de recensie

Truth Be Told (vrijdag 06/12, Apple) Misdaaddrama met Octavia Spencer (Hidden Figures) en Aaron Paul (Breaking Bad). Spencer speelt een podcaster en Paul speelt een veroordeelde moordenaar. Lees de recensie

A Family Reunion Christmas (maandag 09/12, Netflix) Eenmalige kerstaflevering van de sitcom, waarin de zussen het zangoptreden dat ze met de feestdagen moeten geven in de kerk goed op de rails proberen te krijgen.

The Good Doctor S03 (maandag 09/12, Videoland) Aan de start van het derde seizoen zien we hoe het Shaun is vergaan op zijn eerste date met collega Carly. Videoland debuteert direct twee afleveringen. Bekijk de trailer

Michelle Wolf: Joke Show (dinsdag 10/12, Netflix) Na haar inmiddels gecancelde serie The Break komt Michelle Wolf terug naar Netflix met een stand-up special, waarin ze onder meer grapt over de huidige schandecultuur.

The Last Hangover (dinsdag 10/12, Netflix) Na The First Temptation weer een bijbelsatire van Porta dos Fundos, een comedy collectief uit Brazilië. De apostelen worden na het laatste avondmaal wakker met een kater.

Cordon (dinsdag 10/12, Videoland) Belgische serie over de uitbraak van een dodelijk virus. Om verspreiding te voorkomen wordt een wijk in de Antwerpse binnenstad afgesloten voor de buitenwereld. Bekijk de trailer

Jack Whitehall: Christmas with My Father (donderdag 12/12, Netflix) Na Travels with my Father schakelt Jack Whitehall zijn stoïcijnse vader in voor een special waarin hij hem in de kerststemming wil krijgen.