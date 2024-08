Joan: Britse misdaadserie met Sophie Turner als juweeldief

Sophie Turner (Game of Thrones) speelt topcrimineel Joan Hannington in het op ware feiten gebaseerde misdaaddrama Joan. De serie speelt zich af in de jaren tachtig, als Hannington ontsnapt uit haar relatie met een gewelddadige man. Om haar zes jaar oude dochter een beter leven te kunnen geven, begeeft de huisvrouw zich op het criminele pad, waarna ze zich als juweeldief ontwikkelt tot een crimineel meesterbrein. Joan werd geschreven door Anna Symon, bekend van Mrs Wilson en The Essex Serpent. De serie is een bewerking van het boek I Am What I Am: The True Story of Britain's Most Notorious Jewel Thief, dat werd geschreven door de echte Hannington, met wie Symon tijdens het schrijven regelmatig contact had. Ook Helen Black, die onlangs werkte aan het tweede seizoen van Time, was als scenarist betrokken. Een Nederlandse premièredatum is er nog niet, maar het drama gaat volgende maand van start op ITV.