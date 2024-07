Jackson & Malone: misdaadserie met Hans Teeuwen komt in juli naar Videoland

De komische misdaadserie Jackson & Malone is vanaf vrijdag 19 juli te zien bij Videoland. De zesdelige reeks werd bedacht door Hans Teeuwen, die samen met Max Porcelijn (Plan C) en Jonathan van het Reve (Makkelijk Scoren) aan de scripts werkte. Het verhaal speelt zich af in het idyllische Spulne, waar drie bejaarde vrouwen bruut vermoord worden. Om de zaak op te lossen wordt besloten om het zwaarste middel in te zetten: detectives Jackson (Teeuwen) en Malone (Kevin Janssens) van de oppermachtige Dienst Extreme Misdaadbestrijding. Terwijl het tweetal steeds dieper wordt meegezogen in de wereld van de markante bewoners van Spulne, zullen ze om het mysterie te kunnen ontrafelen uiteindelijk ook hun eigen demonen onder ogen moeten komen. Bijrollen zijn er voor Peter van de Witte, Sanne Samina Hanssen, Jan Bijvoet, Tom van Dyck, Porgy Franssen, Leny Breederveld en Beppie Melissen. Alle afleveringen, die op 19 juli ook allemaal gelijktijdig verschijnen, werden geregisseerd door Porcelijn.