It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football: zoen als metafoor voor vrouwenhaat

Een ongewenste kus zet in 2023 een heel proces in gang in het Spaanse vrouwenvoetbal, toont sympathieke documentaire.

Veranderingen in de voetbalwereld komen de laatste jaren bij de vrouwelijke voetballers vandaan. Zie bijvoorbeeld een recente brandbrief, waarin meer dan honderd profs hun beklag doen over het feit dat het Saudi-Arabische oliebedrijf Aramco één van de grote sponsoren van de FIFA is. Logisch: in het land waar deze firma is gevestigd is homoseksualiteit verboden. Ook zetten de vrouwen hun vraagtekens bij Aramco’s klimaatverwoestende olie-exploitatie. In It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football (#SeAcabó: Diaro de las campeonas) toont documentairemaker Joanna Pardos hoe in 2023 het Spaanse vrouwenvoetbal wordt opgeschrikt door een akelig incident dat ook tot veranderingen leidt.

De kus in de titel slaat op de zoen die de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales lukraak en ongevraagd op de mond van spits Jenni Hermoso plaatst nadat de Spanjaarden de wereldbeker winnen. Dit gebeurt ten overstaan van haar medespelers, en van de wereld, die via televisies meekijkt. In september 2023 heeft Rubiales zijn functie uiteindelijk opgegeven, maar de vrouwen moesten van ver komen. Hij bagatelliseerde de zoen, als een uiting van zijn euforie. Hermoso en haar teamgenoten lieten vrij direct een ander beeld zien; van een perverse man die wel vaker onbetamelijk gedrag vertoonde.

Uiteraard zet Pardos Rubiales en zijn zoen in haar film neer als een metafoor voor de grootschalige misogynie in het Spaanse en internationale voetbal. Maar ze laat ook de teamdynamiek zien in de opmaat naar de bekerwinst. Ze focust zich halverwege de film vooral op positieve facetten, waarmee ze het voor de kijker nog beter invoelbaar maakt hoe absurd het eigenlijk is om na een grote sportieve triomf door een man waar je geen relatie mee hebt te worden gekust. De affaire leidde uiteindelijk tot nieuwe omgangsvormen in het Spaanse vrouwenvoetbal, die ook op papier werden gezet.

Maar dat de FIFA op de bovengenoemde brandbrief nogal laconiek reageerde, spreekt boekdelen. Terwijl de vrouwen hun stem laten horen toucheren de mannen zwijgzaam hun salarissen.