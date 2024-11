Investigation Alien S01E01: voer voor sceptici én ufo-spotters

© Netflix

Onderzoeksjournalist George Knapp neemt de kijker bij de hand in een reis langs opmerkelijke, wellicht buitenaardse gebeurtenissen.

De Amerikaanse onderzoeksjournalist George Knapp houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met de vraag of onverklaarbare gebeurtenissen toegeschreven kunnen worden aan buitenaardse wezens. In Investigation Alien reist hij de hele wereld rond om getuigen van ufo’s te interviewen en experts aan het woord te laten. Het hele idee achter de serie is evident om twijfel te zaaien bij de kijker, ook bij diegenen die pertinent niet in alien-theorieën geloven. Hoewel de journalist zijn roeping heus niet ziet als een spel. Hij is bloedserieus en weet met zijn charme bepaalde argumenten behoorlijk steekhoudend te laten klinken.

Je kan zijn methodiek echter vrij eenvoudig in twijfel trekken. Een aantal voorbeelden: in 1978 verklaarden Brazilianen uit het dorpje Colares aangevallen te zijn door aliens, die bloed uit hun lichamen zouden hebben gezogen. Ze omschrijven hoe een omineus vaartuig in de lucht rare bewegingen maakt. Knapp nodigt een oud-helikopterpiloot uit om naar deze observaties te kijken. Ze stelt al snel: ‘Tja, dat kan niet met de technologie die wij momenteel hebben.’ Maar een oud-helikopterpiloot is geen luchtvaartexpert. Als Knapp runderen onderzoekt die in de Amerikaanse wildernis op een opmerkelijke manier zijn gedood, nodigt hij een wetenschapper uit die het toevallig met hem eens is.

© Netflix

Natuurlijk zoekt Knapp medestanders, en laat hij de sceptici buiten beeld. Maar die scepticus zal Investigation Alien evenwel zien als een aaneenschakeling van toevalligheden. Terwijl het ook vrij eenvoudig is om lekker met Knapp mee te deinen, zelfs als scepticus. Wetenschappelijk mag je deze serie hoe dan ook niet noemen. Maar charlatanerie is het ook niet per se.