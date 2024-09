Into the Fire: The Lost Daughter S01: confronterende, kwaad makende televisie Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

In aangrijpend tweeluik wordt nieuw licht geworpen op vermissingszaak van tienervrouw in 1989.

Into the Fire: The Lost Daughter valt in de categorie van trefzekere maar bijzonder kwaad makende televisie. De tweedelige documentairereeks, die zo’n drie uur beslaat, draait om de vermissing van de dan 14-jarige Aundria Bowman in 1989. De eerste aflevering begint met het nieuws dat Bowmans biologische moeder, Cathy Terkanian, in 2010 wordt gevraagd of ze haar DNA wil afstaan. Er is namelijk het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden – en Terkanian is misschien wel de moeder. Lang verhaal kort: als Terkanian zestien jaar oud is raakt ze zwanger. Ze besluit haar dochter Alexis (die later door het leven zal gaan als Aundria) ter adoptie af te staan.

Wanneer Terkanian inderdaad de moeder blijkt, schiet haar moederinstinct in werking. Ze wil meer weten, maar de politie lijkt weinig interesse in de zaak te hebben. Ze duikt samen met haar echtgenoot en een vernuftige accountant, die een lijst met 19.000 vermissingsgevallen heeft verzameld, in de materie. Ze ontdekt dat Bowman door haar adoptievader Dennis werd mishandeld en misbruikt. Pijnlijk aan de reeks is dat Terkanians dochter op een gegeven moment als vermist wordt opgegeven, maar dat er geen verder onderzoek wordt ingesteld – het is kennelijk vrij gebruikelijk voor jonge vrouwen om het hazenpad te kiezen in die tijd.

Het verhaal speelt zich af in Hamilton, Michigan, een kerkelijke gemeenschap waar iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt. En als Terkanian eenmaal aanknopingspunten heeft voor de zaak, dan zijn het de groteske, naargeestige details die opvallen. Into the Fire: The Lost Daughter is zeer confronterend, vooral dankzij het perspectief van Terkanian, die zich opwerpt als een strijdbare moeder. Het is de zoveelste oproep om vrouwenzaken nadrukkelijker onder de loep te nemen. De zoveelste serie over mannen die overal mee weg lijken te komen. Maar wel broodnodig.