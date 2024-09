Interview met Marlijn Weerdenburg 09-01-2023 • leestijd 4 minuten • 760 keer bekeken • bewaren

Door Annemart van Rhee

Het jaar is voor presentator, zanger en acteur Marlijn Weerdenburg hectisch gestart. Niet alleen is ze te zien in meerdere tv-programma’s – DNA onbekend, Op zoek naar... en MolTalk – ze werkt ook nog aan een eigen theatershow én ze zit met haar partner Paul en twee jonge kinderen sinds september in de verbouwing van hun nieuwe huis in Hilversum.

‘Deze week hadden we de verkoop van onze oude woning en die moesten we daarvoor ook nog schoonmaken. Daarna gingen we tekenen bij de notaris, was ik mijn paspoort kwijt... We hadden nog niets uitgepakt, dus we moesten alle dozen op ons nieuwe adres openmaken. Wat een zoektocht. En dat terwijl er allemaal bouwvakkers in- en uitliepen. Nog vier weken door timmeren en dan het is klaar. Ik kan niet wachten tot het zover is. Ik heb behoefte aan rust.’

Hoe kijk je naar het jaar 2023?

Soms met buikpijn en gepieker. Maar wat ik probeer uit te stralen: maak overal het beste van. Daarmee begin ik in mijn eigen omgeving door een leuke dag te hebben met de mensen om me heen. Van de groenteboer tot de aannemer die nu in huis bezig is en van mijn collega’s tot mijn vrienden. Klimaatproblemen, oorlog. Het voelt soms zo groot en veelomvattend dat ik denk: jeetje wat kan ik eraan doen? Dan hoop ik het verschil te maken door geld of spullen te doneren. Of door ons nieuwe huis zo energiezuinig mogelijk te maken. We wilden zelfvoorzienend zijn en van het gas af. Dat is gelukt. Verder probeer ik naar anderen om te kijken en voor hen te zorgen, zoals bij een buurvrouw een maaltijdje langs brengen. Dat is hoe ik het doe.

Je hebt behoefte aan rust, maar is dat agenda technisch mogelijk komend jaar?

Euhm. Qua thuisbasis wel. We hebben straks een heel fijn huis in een rustige straat en met een ruime tuin. Op het gebied van werk is het een ander verhaal. Naast die drie programma’s en de musical in het najaar ga ik binnenkort nog iets anders doen. Daarover mag ik nog niks zeggen. Druk ja. Maar het zijn zulke mooie aanbiedingen, die pak ik met beide handen aan. Ze maken me blij en zorgen ervoor dat ik me verder kan ontwikkelen als zanger en presentator. Hier heb ik zoveel jaren naartoe gewerkt. Voor mijn gevoel heb ik de afgelopen tijd veel gezaaid en nu is het moment om te oogsten. En ik zeg ook weleens nee, want ik wil natuurlijk ook mijn kindjes zien opgroeien.

Kun je verklaren waarom al die dingen nu tegelijkertijd op je pad komen?

Ik weet het niet zo goed. Op mijn 25ste studeerde ik af aan de Toneelschool & Kleinkunstacademie. Vanaf die periode ben ik op verschillende vlakken bezig geweest. Ik ben nu bijna 40 dus mensen hebben de tijd gehad om mij beter te leren kennen. Vorig jaar speelde ik de hoofdrol in de musical Diana & zonen. Dat heeft mij veel gebracht. Toen viel ik op bij AVROTROS, waarna ik de vraag kreeg of de presentatie van De musical awards: the kick-off niet iets voor mij zou zijn. En voordat ik het wist werd ik ook nog voor DNA onbekend gevraagd. Maar het heeft dus wel wat langer geduurd voordat ik bekender werd en dat mensen wisten: o ja, Marlijn Weerdenburg.

Heb je gewanhoopt dat het zo lang duurde?

Nee, niet per se. Want het gaat mij helemaal niet om het bekend worden. Maar om het leuke werk. Aan de andere kant: doordat mensen mijn naam nu kennen, krijg ik wel ineens grotere projecten

en meer kansen. Dus ja, het een heeft toch met het ander te maken. Ik heb wel altijd gedacht: ik moet gestaag doorbouwen, mezelf ontwikkelen en dan gaat het me hopelijk lukken om een stevige carrière op te bouwen. Toeval speelt ook een rol: dat ik in 2012 Danni Lowinski mocht spelen was echt bizar. John de Mol heeft dat toen bepaald. Ze konden Danni eerst niet vinden. Ze wilden een iets mollige hoofdrolspeler en hadden zo’n beetje iedereen al gezien. Ik zat in de wachtkamer bij Kemna Casting voor een commercial toen een van de casting directors langs liep en en zei: we zijn op zoek naar Danni Lowinski. Ben jij dat niet? Kun je maandag auditie doen? Ja, natuurlijk, antwoordde ik. En ik werd het, een godswonder. Want niemand kende mij. Ik zat nergens in het bakje en ik mocht ineens vier seizoenen die rol spelen. Het format was zo sterk en ik had geluk met Michiel Romeyn als mijn vader en Nyncke Beekhuyzen als beste vriendin. Zo’n risico durft een producent bijna nooit te nemen. Voor jong, onbekend talent is het echt zo moeilijk om ergens tussen te komen.

