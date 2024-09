In Vogue: The 90s S01E01: vol smeuïge anekdotes

© Disney+

Het tijdperk van Anna Wintour, topmodellen, Madonna en Kate Moss wordt nog eens onder de aandacht gebracht in aardige documentairereeks.

Als je het hebt over de jaren negentig en mode, dan heb je het over het tijdschrift Vogue. Vanaf 1988 zwaait de in Londen geboren Anna Wintour (1949) de scepter over de Amerikaanse versie van het modeblad. Ze is met haar iconische kapsel en tengere voorkomen een bekend gezicht op televisie. Voor In Vogue: The 90s wordt ze uitgebreid, en met een gigantische zonnebril op haar gezicht, geïnterviewd. Zij vormt de spil in deze documentairereeks, die laat zien hoe in het tijdperk uit de titel filmsterren, muziekiconen en de modebranche convergeerden tot een esthetische culturele stroming.

In de eerste aflevering is de opkomst van de topmodellen te zien, waaronder Naomi Campbell en Christy Turlington. Zij breken door dankzij de door David Fincher geregisseerde videoclip van Freedom! '90 van George Michael. En over Fincher gesproken, de filmmaker bekend van Se7en (1995) maakte ook videoclips voor Madonna. En Madonna siert in 1989 één van de bekendste covers van Vogue. Tegen de wens in van een conservatieve Amerikaan waar Wintour eind jaren tachtig een vlucht (de peperdure Concorde van New York naar Londen) mee deelt. Wintours medepassagier zag Madonna als vulgair en gaf de modegoeroe meteen een idee.

De documentairereeks zit vol met dat soort smeuïge anekdotes, en alle betrokkenen van toen, werkelijk een waslijst, vertellen voor de camera over hoe zij de jaren negentig in mode-opzicht ervaarden. Zo verklaart Nicole Kidman, die ook ooit de cover van Vogue sierde: ‘Ik wil dat mensen naar me kijken, waarom niet?’ En daar draait dit alles ook om: kijken en bekeken worden. Dat dit onderwerp al vaker en beter is belicht - zie bijvoorbeeld See Know Evil (2018) over het fenomeen van ‘heroin chic’, over graatmagere topmodellen - mag de pret niet drukken.