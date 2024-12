In Her Car: dramaserie over oorlog in Oekraïne komt naar CANAL+

Het in Oekraïne gefilmde drama In Her Car is in Nederland vanaf donderdag 23 januari te streamen bij CANAL+. De tiendelige serie speelt zich af tijdens de eerste weken van de Russische invasie en draait om de als therapeut werkzame Lydia (Anastasia Karpenko), die midden in een erg pijnlijke vechtscheiding zit. Wanneer ze op een dag een onbekende vrouw een lift geeft, stort hun wereld in elkaar wanneer ze de Russische raketten naar beneden zien vallen. Lydia ontdekt echter een nieuw doel in haar leven: mensen met haar auto in veiligheid brengen. Terwijl miljoenen Oekraïners het land verlaten om niet meer terug te keren, besluit zij om elke dag met haar auto op en neer te rijden. In Her Car bestaat uit tien afleveringen met elk een speelduur van ongeveer dertig minuten, waarbij Lydia in elke aflevering een bijzondere band opbouwt met een passagier. Onderweg praten ze onder meer over de invasie en over hun persoonlijke problemen.