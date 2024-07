In één woord, column Claudia de Breij

Nou ja, als je nagaat dat de tolerantie ten opzichte van de queer community de laatste jaren dramatisch is verslechterd en dat dat deels komt door de lobby van rijke Amerikaanse christenfundamentalisten – dezelfde mensen die door middel van Trump het Hooggerechtshof zo anti-abortus hebben weten te krijgen – en deels door moslimfundamentalisten die zich via rijke oliesjeiks onze voetbalcompetities in weten te sportswashen, als je daarnaast beseft dat vanuit het Kremlin aangestuurde trollenfabrieken weten dat er veel verdeeldheid te zaaien is in een democratische samenleving door het te gooien op normen – en waarden – onderwerpen zoals transgenderkwesties en voorlichting over homoseksualiteit op scholen, én als je je dan realiseert dat daar de afgelopen jaren zo succesvol mee is getrold dat we nu de Lentekriebels zelfs in het hoofdlijnenakkoord terug zien ­(lekker gewerkt Thierry! Mooi opgepakt Caroline!) en als je daarnaast weet dat het in 62 landen ­verboden is seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht, dat er in 49 landen gevangenisstraf op staat en in negen landen zelfs levenslang, oh, en voor ik het vergeet, in tenminste zeven landen kun je de doodstraf krijgen, als je dat weet, en als je dan ook nog inziet dat in dit land, in dit vrije land, in dit land waar het allereerste huwelijk werd voltrokken tussen personen van hetzelfde geslacht, dat in dit schitterende open, lieve, mooie land nog altijd bijna de helft van de lesbische, homo- en biseksuele volwassenen ooit zelfmoordgedachten heeft gehad (vijf keer vaker dan in de algemene volwassen bevolking), dat het aantal LHB-volwassenen dat een serieuze suïcidepoging doet vier keer zo hoog is als het aantal suïcidepogingen dat gerapporteerd werd onder Nederlanders in de algemene bevolking en dat dit alles voor transgenders nóg veel hoger ligt omdat hun acceptatie heel erg achterblijft, dan lijkt me dat het antwoord in een zin kan, namelijk de hele lange zin die je net hebt gelezen, waarvoor mijn dank.