iHostage: film over gijzeling in Apple Store komt in april naar Netflix Netflix , Film , Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

© Elmer van der Marel / Netflix

De thriller over de gijzeling die in 2022 plaatsvond in de Amsterdamse Apple Store is afkomstig van de regisseur van Mocro Maffia en de scenarist van Sleepers.

De vorig jaar aangekondigde thriller iHostage is vanaf vrijdag 18 april te zien bij Netflix. De film draait om de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store in 2022 en toont de gebeurtenissen vanuit de perspectieven van de dader, de gijzelaars en de hulpdiensten. Het verhaal volgt een Bulgaarse man die ongewild verstrikt raakt in een levensbedreigende situatie wanneer een gewapende man een groep mensen in het gebouw gijzelt. De cast van de film bestaat uit Admir Šehović, Soufiane Moussouli, Loes Haverkort, Marcel Hensema, Emmanuel Ohene Boafo, Fockeline Ouwerkerk, Matteo van der Grijn, Thijs Boermans, Eric Corton, Roosmarijn van der Hoek, Robin Boissevain, Jolanda van den Berg, Everon Jackson Hooi, Ahlmaam Teghadouini, Louis Talpe en Zahra Lfil.