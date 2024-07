Huss: Zweedse misdaadserie gaat in juni van start bij Canvas

De Zweedse misdaadserie Huss is vanaf zaterdag 29 juni op de Belgische televisie te zien bij Canvas. De serie is een vervolg op Irene Huss (2007), waarin Angela Kovacs destijds gestalte gaf aan de in Göteborg werkzame detective waar de titel naar verwijst. In Huss zien we hoe haar dochter Katarina Huss (Karin Franz Körlof) bij de politie in de voetsporen van haar moeder wil treden. Als nieuwkomer in het korps krijgt ze niet alleen te maken met criminelen, maar ook met achterdochtige collega’s, mede omdat haar moeder (in deze vervolgserie gespeeld door Katja Ernst) de adjunct-hoofdcommissaris van politie is. Het team weigert haar te accepteren en het wordt zelfs nog erger wanneer ze promotie krijgt. Al snel komt Katarina terecht in een web van corruptie en verraad. Het eerste seizoen van Huss bestaat uit tien afleveringen. De serie werd geschreven door onder meer Jörgen Bergmark (Greyzone, Beck).