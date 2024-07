Hudson & Rex S06E01: potsierlijke ongeloofwaardigheden

© Citytv

De talenten van de Duitse herder die rechercheur Charlie Hudson steevast bijstaat ogen bij vlagen lachwekkend in Canadees misdaaddrama.

De makers van Hudson & Rex (ja, gebaseerd op het Duitstalige Commissaris Rex) doen in het zesde seizoen opnieuw een beroep op de kijker: ga er pertinent in mee dat een Duitse herder bijna eigenhandig complexe criminele zaken kan oplossen. Want rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) hoeft in veel gevallen zelf niet eens na te denken. Rex (de knuffelbare maar kordate Diesel vom Burgimwald) lost de boel wel op.

Zoals in de openingsaflevering, waarin de opvarenden van een schip dat voor walvissen-tours wordt ingezet worden gekidnapt. Een van de toeristen blijkt namelijk een miljardair die zijn kapitaal verdiende in de farmaceutische industrie. En daar maakte hij niet per se vrienden mee. Hudson en Rex, geflankeerd door forensisch specialist Sarah (Mayko Nguyen) en tech-expert Jesse (Justin Kelly), beginnen terwijl de tijd dringt (er wordt losgeld geëist) aan hun onderzoek. Voordeel van de plaats van handeling, het gefictionaliseerde dorpje St. John’s, gelegen in het idyllische Newfoundland, is dat je vrij snel alle relevante inwoners aan de tand kan voelen.

Maar zelfs dat is in veel gevallen niet eens nodig: Rex’ belangrijkste wapens zijn zijn reuk- en hoorvermogen. Zo traceert hij veel belangrijke bewijsstukken met zijn neus, zoals nautische hulpmiddelen die de twee aantreffen in een vissersschuur. Klinkt allemaal potsierlijk en het wordt nog erger als Rex in de slotscène alle gekidnapte opvarenden losmaakt met zijn vlijmscherpe tanden. Is dat überhaupt fysiek mogelijk? Er kleeft in die zin iets infantiels aan Hudson & Rex, dat als misdaaddrama nog niet eens de moeite wil nemen om iets van waarachtigheid te laten doorschemeren over de normale relatie tussen een politieagent en zijn diensthond.