How I Met Your Father: datum voor tweede seizoen

De spin-off van How I Met Your Mother bevat tevens een aantal optredens van acteurs uit het origineel.

Het tweede seizoen van How I Met Your Father is vanaf 19 april te zien op Disney+. Het tweede seizoen bevat bestaat uit twintig afleveringen, maar werd opgesplitst in twee delen: in Amerika zijn elf afleveringen te zien geweest en wordt de serie in mei weer hervat. How I Met Your Father speelt zich af in dezelfde wereld als How I Met Your Mother , maar volgt nieuwe personages. In de spin-off vertelt Sophie (Kim Cattrall) in de nabije toekomst aan haar zoon hoe ze destijds zijn vader ontmoette. De jonge Sophie wordt in het heden gespeeld door Hilary Duff ( Younger ). Zowel in het eerste seizoen als in het tweede seizoen dook eveneens een bekend gezicht uit How I Met Your Mother op. How I Met Your Father werd bedacht door Isaac Aptaker en Elizabeth Berger ( This Is Us Love, Victor ).