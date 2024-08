Hope Street S03E01: kneuterig, maar dan het goede soort

© BBC

Een nieuwe politie-inspecteur (Karen Hassan) wordt geconfronteerd met een oude moordzaak in vermakelijke seizoensopener.

Fascinerend aan het Noord-Ierse Hope Street is dat de serie, een aanzienlijk luchtig misdaaddrama, soms bij vlagen lijkt op de Ierse sitcomklassieker Father Ted (1995-1998). Neem alleen al de eerste aflevering van het derde seizoen: in het gefictionaliseerde kustdorp Port Devine hebben de inwoners zich verzameld op de jaarlijkse kermis. De attracties imponeren geenszins en je wordt als bezoeker door de strakke wind, die voortdurend over de grond raast, bijna de lucht in gekatapulteerd. Wie Father Ted kent zal zich soortgelijke knullige, dorpse taferelen herinneren. En natuurlijk kent iedereen elkaar, iets dat aan het begin van het derde deel nog eens benadrukt wordt als een nieuw gezicht ten tonele verschijnt.

Inspecteur Jo Lipton (Karen Hassan) vervangt Al Quinn (Stephen Hagan) en fungeert ditmaal als het verlengstuk van de kijker. Ze wordt in de openingsscène al geconfronteerd met de criminaliteit in Port Devine, wanneer ze stuit op een overval op een gevangenentransport. Daarbij weet een vrouw die veertien jaar eerder voor moord is veroordeeld te ontsnappen. Lipton en haar collega Finn O’Hare (Ciarán McMenamin) worden meteen op de zaak gezet. Die blijkt complexer dan gedacht, want de man die destijds door de voortvluchtige vermoord werd was niet erg geliefd.

Dus zijn er misschien dorpelingen die haar willen helpen onderduiken. Tussendoor krijgt O’Hare eindelijk van zijn eigen moeder (een mooie rol van Brid Brennan) te horen dat niet zij maar haar zus Assumpta (Carrie Crowley) zijn moeder is. Want aan persoonlijk drama is ook in het derde seizoen geen gebrek. Hoewel die tragiek dus nooit leidt tot grote verstoringen van het dagelijks leven. Hope Street heeft niet voor niets het woord hoop in de titel. Dat deze openingsaflevering uiteindelijk in majeur eindigt, kan je vanaf het begin wel raden. De Noord-Ierse serie is kneuterig, maar wel van het goede soort. Ietsjes meer humor zou echter waardevol kunnen zijn – hoewel Father Ted dan misschien wel te dichtbij komt.