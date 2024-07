Hope Street: derde seizoen gaat in augustus van start op BBC First

Het derde seizoen van de Noord-Ierse misdaadserie Hope Street gaat donderdag 1 augustus in première op BBC First. Het drama volgt een aantal agenten die het (fictieve) kustplaatsje Port Devine veilig moeten houden. Aan de start van het derde seizoen komt het leven van Nicole en Clint op zijn kop te staan wanneer er een brand is in de Commodore en JJ, die aan het einde van het tweede seizoen bij hen in huis kwam wonen, wordt aangemerkt als een verdachte. Ondertussen arriveert ook de mysterieuze inspecteur Jo Lipton (Karen Hassan) in Port Devine en haar komst maakt veel indruk op agent Callum McCarthy. Verder ontdekt Finn dat Concepta een geheim met zich meedraagt. Hope Street werd ontwikkeld Paul Marquess (Suspects, London Kills) en Susanne Farrell (Dirty God). Het derde seizoen bestaat uit in totaal vijftien afleveringen. In april van dit jaar gingen ook de opnamen van het vierde seizoen van start.