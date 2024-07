Homicide: Los Angeles S01E01: opzienbarende openingsaflevering

© Netflix

Twee rechercheurs moeten in 2003 muziekproducent Phil Spector zien aan te klagen voor de moord op actrice Lana Clarkson.

Rechercheurs Rich Tomlin en Danny Smith waren erbij, toen in februari 2003 het stoffelijk overschot van actrice Lana Clarkson werd gevonden in de riante villa van muziekproducent Phil Spector in de in Los Angeles gelegen wijk Alhambra. In het door Dick Wolf (Law & Order) geproduceerde Homicide: Los Angeles vertellen de twee, evenals Clarksons moeder, over de geruchtmakende moordzaak. Voor even leek het op een zelfmoordzaak, aangezien Clarkson werd gevonden met een pistool naast haar lichaam en een schotwond in haar hoofd. De forensisch lijkschouwer oordeelde anders: moord.

Maar Spector, met destijds een geschat vermogen van zo’n 50 miljoen dollar, had genoeg middelen om het onderzoek te dwarsbomen. Hij huurt tijdens de rechtszaak experts in die wél concluderen dat het zelfmoord is. Hij traineert de boel, zodat hij niet opgesloten hoeft te worden. Zodoende duurt het ruim zes jaar voordat de rechtszaak eindelijk begint. Dan moet de officier van justitie Spectors intentie bewijzen en duiken Tomlin en Smith diep in zijn verleden. Daar treffen ze een keur aan opzienbarende verhalen: Spector bedreigde in het verleden in zijn studio onder meer John Lennon, Leonard Cohen en The Ramones.

Steevast met een pistool dat hij bij zich droeg. En ook een groot aantal vrouwen meldt zich, dat net als Clarkson een keer een avondje met Spector naar huis ging, om vervolgens te worden bedreigd. De aflevering draait in die zin om de macht van de rijken in de Verenigde Staten. Als Spector uiteindelijk wordt veroordeeld, is hij de eerste beroemdheid in veertig jaar. Hoewel dit niet de eerste keer is dat er in documentairevorm aandacht is voor deze zaak, is het interessante aan dit soort series juist dat een reeks zaken aan een stad wordt gekoppeld en dat er dan weer nieuwe patronen ontstaan, die in het geval van Los Angeles weer te maken hebben met de keerzijde van faam.