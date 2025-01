Homeland S08 uitgesteld tot 5 april 2020 NPO , Serie , Nieuws • 03-02-2020 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het laatste seizoen van de spionagethriller zou eigenlijk later deze maand in Nederland in première gaan.

De Nederlandse fans van Homeland zullen toch iets langer moeten wachten op het afscheid van Carrie Mathison. In oktober maakte de NPO bekend op 16 februari (een week na de première in Amerika) te beginnen met de tv-uitzendingen van het achtste en tevens laatste seizoen van Homeland, maar inmiddels is de Nederlandse première uitgesteld tot 5 april 2020. In de slotreeks reist Saul (Mandy Patinkin) naar het Midden-Oosten voor onderhandelingen met de Taliban. Hij wil Carrie (Claire Daines) graag met zich meenemen, maar stuit op weerstand omdat de CIA vermoedt dat de Russen haar nog steeds in hun macht hebben. Hugh Dancy, in het echte leven getrouwd met Claire Danes, krijgt een gastrol en verder keren een aantal oude bekenden uit seizoen vier weer terug.

Homeland S08 is vanaf 5 april te zien op NPO 3.