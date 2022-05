Holland's next Gaga

Van zowat elke stap die zangeres en actrice Stefani Joanne Angelina Germanotta (36) – aka Lady Gaga – zet, verschijnen foto’s in de media. We horen of lezen welke (merk)kleding ze draagt en waarom ze ergens is. Die info bevredigt de nieuwsgierigheid van velen. Goed, er zijn belangrijker dingen op aarde, maar voor modeontwerpers is het een geschenk als Lady Gaga een jurk van je aantrekt.

‘Ik kan wel zeggen dat Gaga grote invloed heeft gehad op de snelle take-off van mijn internationale carrière’, zegt Iris van Herpen. ‘Gaga is zo’n enorm invloedrijk stijlicoon, dat het een geweldige boost geeft als ze IVH (Iris van Herpen) draagt. Het trekt ook nieuwe klanten aan. Ja, dat Gaga IVH ging dragen, meteen in de eerste jaren na mijn start, en dat de pers dat enthousiast oppakte, heeft grote impact gehad.’

Ontwerper Ronald van der Kemp keek in 2016 verrast op toen hij hoorde dat Gaga tijdens een optreden met Elton John zijn mini-jurk droeg. De beelden van de ster in een donkerblauw op een officiersjasje geïnspireerd ontwerp gingen de hele wereld over. ‘Het was fantastisch nieuws, want ik weet dat er voor dat optreden meerdere designers in de race waren!’