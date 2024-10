Het privéleven van Rutger Hauer, verfilmd door Sanna Fabery de Jonge Vandaag • leestijd 3 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Zo’n tien jaar lang was Sanna Fabery de Jonge de gedeelde dochter van filmster Rutger Hauer. Ze maakte een documentaire over haar jeugd én over hem.

Hoe zou het zijn om Rutger Hauer (1944–2019) als vader te hebben gehad? Het is een vraag zonder antwoord, want de beroemde acteur en zijn vrouw Ineke Hauer-ten Cate zijn altijd kinderloos gebleven. Toch kunnen twee mensen er met recht iets zinnigs over zeggen, en dat zijn Sanna Fabery de Jonge (1972) en haar jongere broer Pleun, wier ouders in de jaren 70 zo innig bevriend raakten met de Hauers dat het circa tien jaar lang leek alsof ze in twee gezinnen thuishoorden in plaats van één. De filmster kocht het kampeerbusje van vader Fabery de Jonge, waarna de twee mannen elkaar vonden in de liefde voor klussen, gemotoriseerde voertuigen en het buitenleven. Hauer had op dat moment al de hoofdrol gespeeld in Turks fruit, moest nog internationaal naam maken met Soldaat van Oranje (1977) en zou een wereldster worden dankzij de filmklassieker Blade runner (1982). Tussen alle projecten door bleef hij terugkeren naar Friesland, naar zijn vrouw en zijn nieuwe boezemvrienden met die kinderen die hem zo na aan het hart lagen. Dat wist het grote publiek niet, want Hauer praatte zelden over zijn privéleven. Gelukkig werd Sanna Fabery de Jonge cineaste en besloot ze om een documentaire te maken over die bijzondere periode, gebruikmakend van videomateriaal uit het persoonlijke archief van Hauer. Like tears in rain (naar de woorden van Hauers personage Roy Batty in Blade runner) is een bloeiende combinatie geworden van biografie en thuisvideo, waarin we de filmster meemaken als nooit tevoren: rijdens in een zelf gelast Vehikel, varend op een eigenhandig verbouwde platbodem of persoonlijke gedichten voordragend. Fabery De Jonge woont in Los Angeles, maar was eind september in Utrecht, waar haar documentaire in première ging op het Nederlands Filmsfestival.

Waaruit bestond de vriendschap tussen jullie gezin en Rutger en Ineke Hauer? Wat ik me kan herinneren, is dat we alle weekenden en vakanties samen doorbrachten. We woonden dicht bij elkaar in Friesland: zij in Rottevalle – later gingen ze naar Beetsterzwaag – en wij in Tijnje. Mijn ouders waren een soort hippies en hadden daar een onbewoonbaar verklaarde boerderij gekocht nadat we waren teruggekeerd van een wereldreis. Mijn vader kluste veel in huis, en Rutger hielp vaak mee. Ze volgden samen lascursussen en duikcursussen. Als ze een interessante advertentie zagen, van een boot die te koop stond of zo, dan gingen ze op pad. Of mijn ouders gingen gewoon bij hen eten en legden Pleun en mij bij hen in bed te slapen.

Wat is jouw dierbaarste herinnering aan Rutger Hauer? Dat hij voor mij en mijn broertje een boomhut had gemaakt. We logeerden in de herfstvakantie bij hen en hij had dat hele ding zelf getimmerd, van hout, met een echte trap omhoog. Ineke had er kussentjes in gelegd die ze zelf had genaaid en geborduurd.