Het geheim van Dorst Gisteren • leestijd 3 minuten • 394 keer bekeken • bewaren

Door Annemart van Rhee

Het is te makkelijk om te zeggen dat Raven van Dorst zo authentiek is, vindt collega en tv-maker Filemon Wesselink die in het eerste seizoen te gast was bij Boerderij van Dorst. Wesselink is tevens programma-ontwikkelaar van Witte Geit, het productiehuis dat het format – Van Dorst ontvangt op het platteland twee BN’ers die moeten bikkelen in de moestuin – bedacht.‘We moeten vooral diens kwaliteiten als tv-maker niet onder-schatten. Raven voelt precies het juiste moment aan om wat bijzonders te creëren. Staan we in het tuincentrum om plantjes te kopen voor de boerderij, eigenlijk geen reet aan. Maar die weet het het hele tuincentrum te ontregelen, maakt daar een evenement van.

‘Net als van de komst van een nieuwe geit. Op zich niet echt boeiend, maar Raven betrekt de gasten erbij, verzint een naam voor het beest en organiseert een groots welkom alsof dit de belangrijkste gebeurtenis in de wereld is en weet dat te combineren met humor. Wat dat betreft is die een soort René van der Gijp of Gerard Joling zelfs. Verder is die onbeschaamd. Ik zou me generen wanneer ik mijn gasten in zo’n best wel krakkemikkige bende moet ontvangen.

’Maar daar heeft Van Dorst bepaald geen last van. ‘Vind je het bed niet goed genoeg? Pech’, kreeg Martien Meiland in de eerste aflevering van Boerderij van Dorst te horen nadat hij een van zijn beruchte gilletjes slaakte bij het zien van ‘die groezelige molshoop’.

Banjerend in korte broek op zwarte kisten, schoffel en bierfles in de hand, creëert die een ander soort plattelandsbeleving dan het Boer zoekt vrouw-gevoel. Zeker wanneer die het libido van Caroline van der Plas bespreekt en Frans Bauer wijst op zijn niet geheel geslaagde haartransplantatie: ‘Ze zijn wel een paar stuk-kies vergeten.

’Ook als gitarist/zanger en alter ego Elle Bandita gooit die vanaf 2005 op concertpodia zonder terughoudendheid alles in de strijd. Striemende gitaarriffs, gekrijs, zweet, okselhaar, afgeplakte tepels, broeken met inkijk, teksten als ‘Poison she’ en ‘Barbies and zombies’; de term geremd komt niet voor in het woordenboek van Van Dorst. Wesselink denkt dat die onbeschaamdheid Van Dorst nooit zal tegenwerken. ‘Door de worsteling die Raven zelf heeft meegemaakt, is die een underdog. We weten dat die het moeilijk heeft gehad met het gedoe rondom diens gender en dat het daardoor ook op school lastig was. Dat zie je als mens en van iemand in zo’n positie accepteer je meer. Dan durf je ook eerder jezelf bloot te geven.

Want behalve bargesprekken en leuke grappen komen hele serieuze en kwetsbare onderwerpen aan bod. ’Zo vertelt rapper Ronnie Flex over het gemis van zijn vader en kamerlid Caroline van der Plas zegt dat zij sinds het overlijden van haar man altijd met een kussen onder haar arm geklemd slaapt: het geeft gevoel dat er toch iemand naast haar ligt.

Raven van Dorst gaat eerst als Ryanne door het leven. Over diens hermafroditisme maakt die in 2017 voor BNNVARA de vierdelige docuserie Geslacht! waarbij Ryanne zich bevrijdt van dat taboe. Hoewel de reeks haar oplucht en transformeert van recalcitrante artiest (ze ‘vermoordt’ Elle Bandita en gaat verder met Dool) tot boegbeeld en rolmodel blijft er toch iets knagen, laat zij in een heel persoonlijke Instagram-post op 5 mei 2021 weten. Ze meldt dat de mal van het ‘vrouw-zijn’ al jaren veel te strak voelt en daarom is het tijd definitief uit die dwangbuis te stappen.

Sinds die datum heet zij Raven, een naam die bij haar spiegelbeeld past. Ook vraagt zij of anderen haar niet langer als vrouw willen aanspreken, waarna het bericht wordt afgesloten met Die/Hen/Kijk maar.

Lees verder in VARAgids 22 vanaf bladzijde 22.

Meer over: artikelen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de dagelijkse VARAgids Avondeditie! Aanmelden