HBO Max: onduidelijkheid over nieuwe televisietitels, waaronder Harry Potter

In de Verenigde Staten overweegt Warner Bros. Discovery, het moederbedrijf van HBO Max, om grote televisietitels die het aankomende najaar in première gaan niet uit te brengen in de streamingcatalogus. Series als Harry Potter en Welcome to Derry (de door Stephen King geschreven prequel op It) zullen daarentegen uitgezonden worden op de lineaire televisiekanalen van HBO en dus niet on demand (in de Verenigde Staten bij Max) beschikbaar zijn. Van andere televisieprojecten zoals The Penguin (een Batman spin-off met Colin Farrell) en Dune: Prophecy (een prequel op de bioscoopfilm Dune) is het lot nog onduidelijk. Niettemin stellen critici dat Warner Bros. Discovery, dat eerder al vanwege fiscale redenen de de televisiefilms Batgirl en Coyote vs. Acme annulleerde, met deze zet aangeeft dat de prioriteiten ook de komende tijd niet liggen bij dure televisiefilms en -drama. Het is nog onduidelijk wat deze ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor HBO Max in Nederland.