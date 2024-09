HBO blaast Joe Paterno-film nieuw leven in

HBO geeft alsnog groen licht aan hun momenteel weer titelloze dramafilm met Al Pacino als de controversiële coach Joe Paterno.

Paterno was decennialang een populaire rugbycoach op de universiteit van Penn State. Hij raakte echter verwikkeld in een enorm schandaal, toen bleek dat hij regelmatig een oogje dichtkneep terwijl zijn assistent-coach Jerry Sandusky studenten seksueel misbruikte. Pacino zou voor de film eerst herenigen met Brian De Palma, die hem eerder regisseerde in Scarface en Carlito’s Way. Na problemen met het budget besloot De Palma in 2014 het project te verlaten en leek de film definitief van de baan, maar inmiddels is Barry Levinson hem komen vervangen. Levinson regisseerde onlangs The Wizard of Lies voor HBO en is voor de zender ook bezig met een tv-adaptatie van Wag the Dog