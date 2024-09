Grey's Anatomy: eerste blik op 21ste seizoen van ziekenhuisdrama

Het 21ste seizoen van Grey's Anatomy gaat deze maand in première op de Amerikaanse televisie en vandaag debuteerden de eerste beelden online. Daarin is onder meer te zien hoe Miranda (Chandra Wilson) haar geduld verliest na een zeer verkeerd gevallen opmerking van Catherine (Debbie Allen). Naar verluidt is Ellen Pompeo dit seizoen weer wat vaker te zien als Meredith Grey, al is nog niet bekend in hoeveel afleveringen ze op zal duiken. Ook keert Jason George (Ben Warren in de serie) terug als vast castlid: hij verliet de serie na het 14e seizoen om zich te voegen bij de cast van de spin-off Station 19, maar die serie is inmiddels ten einde. Het 21ste seizoen heeft nog geen Nederlandse premièredatum, maar gaat op 26 september van start in Amerika. Het vorige seizoen ging ongeveer een maand na de Amerikaanse première ook van start in Nederland.