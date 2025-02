Graveyard: tweede seizoen van Turkse misdaadserie komt in februari naar Netflix

Het tweede seizoen van Graveyard is vanaf donderdag 27 februari te streamen bij Netflix. Het Turkse misdaaddrama volgt Önem Özülkü (Birce Akalay uit As the Crowe Flies), die de leiding heeft over een speciale politie-eenheid in Istanbul die is opgezet met maar een enkel doel: het oplossen van (dodelijke) geweldsdelicten tegen vrouwen. In het tweede seizoen duikt Özülkü nogmaals in een al afgeronde zaak, terwijl ook de persoonlijke verhalen van haar teamleden onthuld worden. Tijdens de onderzoeken krijgt Özülkü en haar team ook weer te maken met sceptische (mannelijke) rechercheurs en tal van vooroordelen, waarbij de misdrijven tegen vrouwen door het heersende patriarchaat vaak worden afgedaan als minder belangrijk. De titel Graveyard (of: Mezarlik) verwijst dan ook naar de donkere kelder waar de unit is 'weggestopt'.