Graveyard (Mezarlik) S02E01: groteske seizoensopener zet aan het denken Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Tijdens een jetsetfeest treft rechercheur Önem Özülkü (Birce Akalay) een zwangere vrouw aan die zich heeft opgehangen.

In de openingsaflevering van het tweede seizoen van Graveyard (Mezarlik) mijmert rechercheur Önem Özülkü (Birce Akalay) in de voice-over over de standaardstructuur van misdaaddrama’s. Er gebeurt een delict, er wordt onderzoek gedaan en er wordt een verdachte aangehouden die zal worden berecht. Dat ligt in Turkije, zeker in het geval van vrouwelijke moordslachtoffers, wezenlijk anders, bewees het drama al vorig seizoen. Van haar overste Haluk (Hakan Meriçliler) mag Önem de afdeling femicide waar ze werkt niet langer meer de ‘graveyard’ noemen.

Maar in feite is dat wel waar femicidezaken in Turkije al sinds jaar en dag belanden: op de begraafplaats en niet in de rechtszaal. Het tweede deel van de reeks begint op een feestje van de jetset, waar Önem en Feriha (Sezgin Uzunbekiroglu) proberen te ontspannen. De feestsfeer verandert in een nachtmerrie wanneer in de villa een jonge vrouw wordt aangetroffen die zich heeft opgehangen. Önem constateert dat de vrouw zwanger is; de frase 'geef me een scherp mes' spreekt boekdelen. De foetus kan nog in leven zijn. Zo begint Graveyard op groteske wijze. En nog grotesker is het feit dat bijna alle bobo’s het feest vroegtijdig verlaten: ‘Het is toch maar een zelfmoord.’

© Netflix

Dat laatste is op dat moment echter nog niet geconstateerd. De makers tonen ditmaal dat sommige rijke Turken zich onschendbaar wanen. Hen wordt in strafzaken een hand boven het hoofd gehouden. Önem duikt in de eerste aflevering ook in een zaak uit het verleden, waar een naaste collega in negatieve zin bij betrokken is. Gelukkig heeft ze mannen als forensisch onderzoeker Berk (Baran Güler) om zich heen, die door al het patriarchale gewauwel heen prikken.