Grantchester S08E01: luchtige taferelen

Dominee Will (Tom Brittney) raakt bevriend met een stel brozems in vrolijke openingsaflevering waarin en passant een moord wordt onderzocht.

De openingsaflevering van het achtste seizoen van Grantchester staat in het teken van brozems; jonge durfallen in zwartlederen outfits die op brommers scheuren. Het drama speelt zich af ergens achter in de jaren vijftig, wanneer de jeugd op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Deze ontwikkeling wordt door de oudere inwoners van het pittoreske Grantchester met argusogen bekeken. Dominee Will Davenport (Tom Brittney) heet de jongelingen echter hartelijk welkom in zijn kerkgemeenschap. Tijdens de zondagsdienst staan er zelfs een paar brommers voor Wills preekgestoelte. Op zich geen verrassing: de geestelijke houdt zelf ook wel van een potje racen en doet af en toe zelfs mee aan wedstrijden.

Hij raakt bevriend met Jimmy Weller (Eliot Norman) en Carl Taylor (Jayden Reid), twee brozems die van hun hobby hun werk willen maken. Tijdens een racewedstrijd blijkt Taylors brommer te zijn gesaboteerd. Tóch weet hij een goede tijd neer te zetten. Een dag later wordt zijn stoffelijk overschot in een weiland aangetroffen. De makers suggereren meteen dat dit iets te maken heeft met een jeugdbende uit een dorp verderop, waar Weller en Taylor regelmatig mee botsen. Maar vaak, ook in misdaaddrama’s, komt het kwaad van binnenuit, en dat blijkt ditmaal ook het geval.

Ondertussen dreigt Geordie Keating (Robson Green), van wie Will zijn officieuze partner is, zijn baan als rechercheur te verliezen. Omdat Will een kind verwacht met de ex van Keatings rancuneuze baas. Klein en groot drama wisselen zich in die zin voortdurend af in Grantchester. De reeks moet het overigens vooral hebben van de luchtige(re) taferelen. Getraumatiseerd zal je niet worden na het zien van een aflevering.